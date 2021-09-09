Польша открыла границы для вакцинированных от коронавируса украинцев

С 9 сентября Польша разрешила въезд для вакцинированных граждан Украины, которые путешествуют с несущественной целью, в том числе с целью туризма. Об этом сообщили в Польской пограничной службе.
В соответствии с обновленными правилами, от обязанности пребывания на карантине после пересечения границы Польши освобождены граждане Украины, которые:
– вакцинированы от COVID-19 — при условии наличия англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств:
Comirnaty/Pfizer/BioNTech;
Spikevax/Moderna;
Vaxzevria/AstraZeneca;
Janssen/Johnson & Johnson;
– переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения);
– водители и члены экипажей железнодорожных, судоходных, авиа- и автотранспортных средств, инспекторы морской администрации;
– учащиеся + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования;
– докторанты, медики, работники на сельскохозяйственных предприятиях, спортсмены + тренеры, врачи, физиотерапевты;
– дипломаты, судьи;
– аккредитованные журналисты, которые въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях;
– лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС + членов их семей, въезжающих в Польшу с целью транзита через ее территорию).
Все лица, прилетающие в Республику Польша, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.
С июня 2021 года в Польше действует требование об обязательном карантине для большинства приезжих (это правило не применяется для туристов, путешествующих через Польшу транзитом на авиационном транспорте).
Напомним, в августе Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и Евросоюзом.
Взаимное признание сертификатов о вакцинации до этого действовало у Украины лишь с Венгрией: соответствующее соглашение было подписано еще в июне. Благодаря этому многие жители Закарпатской области смогли вакцинироваться в Венгрии или на границе с ней.
При этом с 7 августа эта страна открыла наземную границу для всех граждан Украины, даже не привитых от COVID-19.
В свою очередь другие страны Европы в различное время разрешили въезд украинцам при предъявлении документа о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, однако эта политика не была централизована на уровне всего союза.
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