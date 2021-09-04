Норвегия открыла границы для вакцинированных от COVID-19 граждан Украины

Норвегия признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации в мобильном приложении "Дия" и открыла границы для привитых украинских граждан без каких-либо ограничений. Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии, передает Lowcost.UA.

Как информирует издание, вакцинированные от COVID-19 граждане Украины с 3 сентября могут путешествовать в Норвегию без тестов, самоизоляции и других ограничений.

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То же самое касается людей, которые выздоровели от COVID-19 в течение последних шести месяцев, однако пока соответствующая информация не отображается в цифровых сертификатах в приложении "Дия".

Стоит отметить, что Норвегия признает не только препараты, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам, но и те, что утверждены Всемирной организацией здравоохранения.

Это означает, что граждане Украины привитые индийской Covishield, и китайскими Sinopharm или Sionovac смогут путешествовать в Норвегию без каких-либо ограничений.

На сегодняшний день Норвегия признает следующие вакцины:

– Comirnaty/Pfizer/BioNTech;

– Spikevax/Moderna;

– Vaxzevria/AstraZeneca;

– Janssen/Johnson & Johnson;

– Covishield/AstraZeneca;

– CoronaVac/Sinovac;

– Sinopharm.

По информации издания, выезд в Норвегию без сертификата вакцинации разрешен отдельным категориям граждан с видом на жительство.

Такие граждане будут обязаны засвидетельствовать: наличие отрицательного теста на COVID-19 (на норвежском, шведском, датском, английском, французском или немецком языках), сделанного в течение 24 часов до пересечения границы Норвегии.

Кроме этого, они должны пройти обязательную электронную регистрацию до пересечения норвежской границы, сдать тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорта и оставаться на карантине в отеле.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что первые внутриукраинские цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса начали получать в начале июля те, кто предварительно записался на бета-тестирование этой услуги.

При этом с 1 июля в Евросоюзе были внедрены собственные сертификаты вакцинации от COVID-19, которые призваны существенно облегчить перемещение по Европе.

В Украине еще до этого анонсировали договоренность с ЕС о взаимном признании таких сертификатов.