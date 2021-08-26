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В мире 30 минут назад

На Мальте признали украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19

Руководство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты по рекомендации Евросоюза

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Правительство Мальты признало украинские сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 согласно рекомендации ЕС", — написал глава МИДа.

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Кулеба также добавил, что МИД работает над свободой перемещения и безопасностью путешествий для граждан Украины даже в сложных условиях пандемии.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых COVID-сертификатов, выданных Украиной и Евросоюзом.

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В начале августа сообщалось, что COVID-сертификаты в "Дії" прошли техническую оценку ЕС, после чего оставалась лишь "политическая" часть признания.

Ранее сообщалось, что первые внутриукраинские цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса начали получать в начале июля те, кто предварительно записался на бета-тестирование этой услуги.

При этом с 1 июля в Евросоюзе были внедрены собственные сертификаты вакцинации от Covid-19, которые призваны существенно облегчить перемещение по Европе.

В Украине еще до этого анонсировали договоренность с ЕС о взаимном признании таких сертификатов.

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