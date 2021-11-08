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В мире 30 минут назад

США вновь открыли свои границы для иностранных туристов

Ограничения для путешествий сняты в отношении граждан из стран Шенгенской зоны, а также Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сегодня, 8 ноября, Соединенные Штаты Америки открыли свои границы для вакцинированных против COVID-19 иностранных туристов после 20-месячного запрета на въезд.

В частности, как сообщает ВВС, ограничения для путешествий сняты в отношении граждан из стран Шенгенской зоны, а также Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.

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Кроме этого, согласно данным интерактивной карты МИД для путешествий, въезжать по новым правилам могут граждане Украины.

По новым правилам туристы должны предоставить сертификат о вакцинации перед полетом, получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после приезда и передать свою контактную информацию. При этом прохождение карантина не предусмотрено.

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Лица считаются полностью вакцинированными не менее чем через 2 недели после получения любой из вакцин, одобренных к использованию США или ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Delo.ua).

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в начале ноября снимут ограничения на въезд для вакцинированных авиапассажиров из Великобритании и многих других европейских стран, а также Китая и Индии.

Ограничения США на поездки были впервые введены в отношении туристов из Китая в январе 2020 года тогдашним президентом Дональдом Трампом, а затем распространены на другие страны, в частности, Европейского Союза, без каких-либо четких показателей того, как и когда их отменять.

Исключение на тот момент были сделаны для американцев, которые возвращались домой и прошли проверку на вирус, а также для Великобритании.

Источник фото: Depositphotos

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