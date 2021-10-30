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В мире 1 час назад

В Тунисе снова усложнили правила въезда для туристов

Пассажиры, прибывающие в Тунис, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс

Тунис. Фото: Pixabay Тунис. Фото: Pixabay
Тунис. Фото: Pixabay

Власти Туниса ужесточили требования для въезда в страну из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщили в тунисском национальном офисе по туризму в России, передает "Интерфакс".

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"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом пассажиры, прибывающие в Тунис, независимо от их вакцинного статуса обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления теста", — заявил представитель офиса Нежи Гуидер.

По его словам, правило, при котором туристы освобождаются от самоизоляции, если их отдых организован туроператором, отменено.

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Гуидер отметил, что все прибывающие в Тунис должны заблаговременно заполнить анкету на сайте https://app.e7mi.tn и представить подтверждающие документы авиакомпаниям, судоходным компаниям и другим пунктам доступа (пограничным постам) в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген). Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", — сообщил представитель российского офиса.

В ведомстве пояснили, что пассажиры, которые не были вакцинированы или привиты не полностью, должны соблюдать обязательную семидневную изоляцию за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из специальных центров изоляции, их список есть на сайте https://www.ontt.tn/ar/blagh.

Ваучер должен включать расходы на трансфер из аэропорта в центр изоляции, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который должен быть проведен на шестой день изоляции.

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"В случае выявленного положительного теста прибывающий будет отправлен на изоляцию в специальный центр для носителей вируса. Важно отметить, что несовершеннолетние (до 18 лет), не сопровождаемые или сопровождающие вакцинированных взрослых, освобождаются от обязательного карантина", — рассказал чиновник.

Полностью вакцинированные от коронавируса (не менее чем за 28 дней вакциной Janssen и за 14 дней до прибытия для остальных вакцин) освобождаются от обязательного карантина и должны предъявить справку, выданную органами здравоохранения страны проживания.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Туниса ослабляет антикоронавирусные ограничения и снимает семидневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператора.

Напомним, с 1 июня власти Туниса отменили требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 для туристов, ранее привитых от этого заболевания.

 

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