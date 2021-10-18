В Тунисе снимают карантинные ограничения для туристов

Министерство здравоохранения Туниса ослабляет антикоронавирусные ограничения и снимает семидневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператора.

Об этом сообщили в Офисе по туризму республики, передает "Интерфакс-Украина".

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"В связи с заметным улучшением эпидемиологических показателей в Тунисе Министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса, с 16 октября. Посетить республику без карантина можно при предъявлении ПЦР-теста или сертификата вакцинации", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пассажиры-нерезиденты, прибывающие в Тунис чартерными рейсами или регулярными рейсами (на блочных местах) в рамках организованных поездок (турпакет), освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

При этом тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеющие соответствующий сертификат.

Перед поездкой путешественникам необходимо заполнить специальную декларацию здоровья. В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

В офисе по туризму Туниса добавили, что всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. Также от туристов требуют строгое соблюдение санитарных норм.

Ранее сообщалось, что с 1 июня власти Туниса отменяют требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 для туристов, ранее привитых от этого заболевания.