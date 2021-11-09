Официально: ЕС исключил Украину из "зеленого списка" стран для путешествий

Совет Европейского Союза утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

"После рассмотрения рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка изъяли Сингапур и Украину", — говорится в заявлении.

Необязательные поездки в ЕС из определенных стран или организаций подлежат временным ограничениям.

"Это не нарушает возможность стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", — отмечается в решении.

Вместе с Украиной из зеленого списка исключили Сингапур. Сейчас в нем остаются 18 стран. Список пересматривается каждые две недели и изменяется в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение об исключении нашей страны из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отметим, с 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться после прибытия.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.