Дания изменила правила въезда для украинцев

С 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться после прибытия.

Об этом сообщило посольство Украины в Дании.

Датское правительство отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости COVID-19, что упростило ограничения на поездки в Данию.

Теперь украинцам не нужно делать тест на COVID-19 и сидеть на самоизоляции.

Для въезда органам пограничного контроля Дании необходимо будет предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.

Как отмечают в посольстве, сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг "Дія", также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

Сертификат должен подтверждать вакцинацию от коронавируса одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования или выздоровление от COVID-19.

В случае отсутствия сертификата гражданам Украины нужно сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Перед приездом в Данию тестироваться уже не нужно.

Если гражданин Украины ранее переболел коронавирусом, но при этом не имеет сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае делать тест на COVID-19 после прибытия в Данию не нужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с очень высоким риском инфицирования, нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19.

В противном случае, нужно сделать тест на COVID-19 сразу после прибытия в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Также Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации.

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.