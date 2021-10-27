Общество 60 минут назад

Дания изменила правила въезда для украинцев

Для въезда в Данию необходимо будет предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент

Дания изменила правила въезда для украинцев Дания изменила правила въезда для украинцев
Дания изменила правила въезда для украинцев

С 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без необходимости делать тест на COVID-19 и самоизолироваться после прибытия.

Об этом сообщило посольство Украины в Дании.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Датское правительство отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости COVID-19, что упростило ограничения на поездки в Данию.

Теперь украинцам не нужно делать тест на COVID-19 и сидеть на самоизоляции.

Для въезда органам пограничного контроля Дании необходимо будет предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент.

Читайте также:
Приложение "Вдома" больше не будет отслеживать въезжающих в Украину: что изменилось

Как отмечают в посольстве, сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг "Дія", также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

Сертификат должен подтверждать вакцинацию от коронавируса одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования или выздоровление от COVID-19.

В случае отсутствия сертификата гражданам Украины нужно сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Перед приездом в Данию тестироваться уже не нужно.

Если гражданин Украины ранее переболел коронавирусом, но при этом не имеет сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае делать тест на COVID-19 после прибытия в Данию не нужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с очень высоким риском инфицирования, нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19.

В противном случае, нужно сделать тест на COVID-19 сразу после прибытия в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.

Напомним, Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Также Великобритания с 11 октября разрешила въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации. 

Ранее Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом. Теперь невакцинированные украинские туристы будут вынуждены пройти самоизоляцию.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ляшко: Бустерная вакцинация от Covid-19 точно будет, готовы контракты на 2022-2023 годы
Ляшко: Бустерная вакцинация от Covid-19 точно будет, готовы контракты на 2022-2023 годы
В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату
В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату
COVID-19: водителей автобусов не будут больше штрафовать за пассажиров без сертификатов
COVID-19: водителей автобусов не будут больше штрафовать за пассажиров без сертификатов
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Blue Origin собралась построить "бизнес-парк" в космосе (ВИДЕО)

  3. В Украине включили в "красную" зону по Covid-19 сразу семь областей

  4. Вся правда о 5G: когда новый стандарт связи появится в Украине и насколько он безопасен

  5. В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...