Политика 20 минут назад

Мальта закрыла въезд для украинцев

Приехать можно только постоянно живущим на Мальте или по особому разрешению к супругу, но карантин все равно обязателен

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Мальта внесла Украину в список "темно-красных" стран в контексте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гражданам которых запрещено посещать островное государство, кроме как в исключительных случаях.

Соответствующие данные обновились и в системе Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что для въезда в эту страну теперь необходимо получить специальное разрешение служб здравоохранения Мальты, выдаваемое в исключительных случаях. Заявку можно подать на сайте travelauthorisation.gov.mt.

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Исключительными основаниями считаются возвращение на Мальту для длительного пребывания/проживания граждан или постоянных резидентов Мальты (то есть путешествия с целью отдыха и досуга не предусмотрены), а также другие поездки по решению руководителя службы здравоохранения, в том числе усыновление, воссоединение супругов/сожителей/ребенка с родителями.

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На сегодня в "темно-красном" списке Мальты находится 128 стран, включая Украину. В случае предоставления разрешения человек из страны этого списка получает уникальный идентификационный код, который не подлежит передаче третьим лицам и который необходимо ввести до самой поездки в онлайн-форму санитарного контроля ЕС (app.euplf.eu).

При пересечении границы Мальты путешественники должны также иметь негативный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда, за свой счет пройти 14-дневный карантин в утвержденном санитарными службами Мальты отеле, а при необходимости — сдать и дополнительный ПЦР-тест на Covid-19 после завершения карантина.

В случае наличия вида на жительство на Мальте и вакцинации от коронавируса карантин можно проходить в альтернативном месте.

Напомним, что лишь недавно, с начала октября, Украина и Мальта взаимно сняли ограничения по регулярному авиасообщению.

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