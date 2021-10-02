Украина и Мальта взаимно сняли ограничения по регулярному авиасообщению

Министерства инфраструктуры Украины и Мальты договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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В частности, договоренность предусматривает снятие ограничений относительно количества назначенных авиапредприятий, пунктов отправления/назначения на территориях обеих стран, установления неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения.

"Ожидается, что новая договоренность увеличит количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2021 года Украина и Евросоюз планируют подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве. Благодаря этому Украина должна полноценно войти в единое авиапространство ЕС.

В Мининфраструктуры ожидают, что практическим результатом договоренности станет расширение географии полетов для украинцев и удешевление авиабилетов.

Ранее правительство Мальты признало украинские сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Как сообщалось ранее, с 1 июля авиакомпания Air Astana (Казахстан) усилила свое присутствие на украинском рынке за счет увеличения частоты полетов в Киев.

Перед этим стало известно, что авиакомпания Flynas в июле открывает еще два маршрута во Львов и в Саудовскую Аравию.

10 июня 2021 года Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).