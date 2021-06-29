Транспорт 10 минут назад

Air Astana увеличивает количество авиарейсов в Киев

Общая частота полетов на маршруте Киев — Алматы составит три рейса в неделю, на линии Киев — Нур-Султан — два рейса в неделю

Фото: Facebook/Air Astana Фото: Facebook/Air Astana
Фото: Facebook/Air Astana

С 1 июля авиакомпания Air Astana (Казахстан) усилит свое присутствие на украинском рынке за счет увеличения частоты полетов в Киев.

Как информирует Avianews, в дополнение к двум еженедельным рейсам в Алматы и одному еженедельному рейсу в Нур-Султан авиаперевозчик добавит по одному рейсу в неделю на этих двух направлениях.

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По информации издания, общая частота полетов на маршруте Киев — Алматы составит три рейса в неделю, на линии Киев — Нур-Султан — два рейса в неделю.

Минимальная заявленная стоимость авиабилетов на рейсы Air Astana в обе стороны начинается от $376 в эконом-класс и от $876 в бизнес-класс.

На линии Киев — Алматы полеты два раза в неделю выполняет также украинский лоукостер SkyUp. Его авиабилеты могут быть дешевле, однако авиакомпания предлагает упрощенный сервис по сравнению с Air Astana.

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Расписание рейсов Алматы — Киев — Алматы Air Astana:

Алматы 18:50 → Киев 21:05, среда, суббота;

Алматы 21:50 → Киев 00:05, воскресенье;

Киев 22:05 → Алматы 05:55, среда, суббота;

Киев 01:05 → Алматы 08:55, понедельник.

Расписание рейсов Нур-Султан — Киев — Нур-Султан Air Astana:

Нур-Султан 20:40 → Киев 22:05, понедельник, четверг;

Киев 23:05 → Нур-Султан 06:00, понедельник, четверг.

Ранее сообщалось, что Air Astana намерена возобновить полеты в Украину с 19 августа 2020 года.

Отмечалось, это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину. Первоначально она планировала перезапустить полеты в Киев 4 июля, однако перенесла рейсы на 1 августа из-за ужесточения карантина в Казахстане.

В марте 2021 года Air Astana заявила об увеличении частоты рейсов между Киевом и Алматы.

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