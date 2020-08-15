Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновляет рейсы в Украину

Казахстанская авиакомпания Air Astana намерена возобновить полеты в Украину с 19 августа 2020 года.

Об этом со ссылкой на официальное уведомление компании сообщает avianews.com.

Указано, что Air Astana намерена летать на линии Алматы-Киев 3 раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

Как отмечается, это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину. Первоначально она планировала перезапустить полеты в Киев 4 июля, однако перенесла рейсы на 1 августа из-за ужесточения карантина в Казахстане.

Известно, что 1 августа полеты также не были восстановлены. Пассажирам следует учитывать возможность дальнейшего изменения расписания перед бронированием авиабилетов.

Как подчеркнули в Air Astana, по состоянию на сейчас Казахстан требует от въезжающих из Украины предъявить действующую справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, которая подтверждает, что пассажир не болен. Также это тестирование можно пройти в течение 48-часов после въезда в Казахстан или в качестве альтернативы отправиться на 14-дневный карантин.

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В то же время Казахстан на сегодняшний день находится в "красном" списке Минздрава Украины.

Это означает, что при въезде из Казахстана в Украину необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию дома с контролем через приложение "Дій вдома", обсервацию в специальных учреждениях или предъявить справку о прохождении ПЦР-теста за границей на коронавирус с негативным результатом, который сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину.

Ранее сообщалось, что британский лоукостер EasyJet получил разрешение итальянской службы гражданской авиации (Enac) на полеты из Италии в Украину.

Кроме этого, немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев.

Перед этим турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.