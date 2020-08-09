Транспорт 2 часа назад

Lufthansa возобновляет авиарейсы из Мюнхена в Киев

Вылеты из Мюнхена в 12:35 с прилетом в Киев в 15:50. Обратно из Киева самолет будет вылетать в 16:40 с прилетом в Мюнхен в 18:00

Фото: Lufthansa Фото: Lufthansa
Фото: Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев.

Как сообщает Avianews, авиаперелеты будут выполняться в аэропорт Борисполь три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. До кризиса частота составляла 14 рейсов в неделю.

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Вылеты из Мюнхена в 12:35 с прилетом в Киев в 15:50. Обратно из Киева самолет будет вылетать в 16:40 с прилетом в Мюнхен в 18:00.

К концу октября немецкий авиаперевозчик планирует расширить сеть из Мюнхена до 86 среднемагистральных и 13 дальнемагистральных направлений.

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Маршрут Киев — Мюнхен станет вторым для Lufthansa в Украину после снятия запрета на международные полеты. С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев — Франкфурт. До введения ограничений маршрутная сеть Lufthansa включала также рейс Львов — Мюнхен.

На сегодняшний день полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев-Цюрих, Austrian Airlines — маршрут Киев-Вена. Как и Lufthansa, Austrian Airliens сейчас не летает по региональным маршрутам в Украину.

Напомним, в конце января Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss Airlines приостановили полеты в Китай

Впоследствии Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, заявила, что со второй половины июня возобновляет авиарейсы.

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