Lufthansa согласилась принять финансовую помощь от Евросоюза

Правление немецкого авиаконцерна Lufthansa приняло условия Еврокомиссии, на которых германское государство может выделить этой компании пакет финансовой помощи на сумму 9 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

По условиям договоренности, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена по максимум 4 стояночных места и по максимум 24 взлетных и посадочных слота.

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Как отмечает издание, эти условия еще должен одобрить наблюдательный совет авиационного концерна.

"Со своей стороны, Еврокомиссия подтвердила факт договоренности с правительством ФРГ об условиях предоставления финансовой помощи Lufthansa. Мы принимаем к сведению предложенные Германией гарантии по защите конкуренции", — сообщила представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе отметили, что ожидают от ФРГ официального извещения по поводу заключенной договоренности, после чего ЕК примет окончательное решение.

В Еврокомиссии заверили, что заявление Германии по поводу оказания помощи Lufthansa, как и все меры поддержки на фоне пандемии коронавируса, будет рассмотрено в приоритетном режиме.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, со второй половины июня планирует возобновить авиарейсы.

Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa намерена возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня 2020 года.