Транспорт 50 минут назад

Air Astana увеличивает количество авиаперелетов между Алматы и Киевом

Авиарейсы по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам

Фото: Facebook/Air Astana Фото: Facebook/Air Astana
Фото: Facebook/Air Astana

Авиакомпания Air Astana (Казахстан) заявила об увеличении частоты рейсов на направлении Киев — Алматы.

Как сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС), с 17 марта авиарейсы по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам.

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Так, вылеты из Киева запланированы на 21:40, из Алматы — в 19:20 по местному времени. Время в пути составит в восточном направлении 4 часа 55 минут, в западном — 5 часов 20 минут.

В авиакомпании предупреждают, что пассажиры, прибывающие в Казахстан из других стран, должны предоставлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

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Справка считается действительной в течение трех суток c даты выдачи результата до момента пересечения границы Казахстана.

Кроме этого, как отмечает ЦТС, полеты в Алматы с 19 марта начнет и украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines, который будет выполнять один рейс в неделю — в пятницу из Киева, в субботу из Алматы.

Ранее сообщалось, что Air Astana намерена возобновить полеты в Украину с 19 августа 2020 года.

Отмечалось, это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину. Первоначально она планировала перезапустить полеты в Киев 4 июля, однако перенесла рейсы на 1 августа из-за ужесточения карантина в Казахстане.

 

 

 

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