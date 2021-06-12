Транспорт 1 час назад

SkyUp запустит новые авиарейсы в Узбекистан

На сегодняшний день авиакомпания летает из Киева в столицу Узбекистана Ташкент раз в неделю

Фото: Facebook/SkyUp Airlines Фото: Facebook/SkyUp Airlines
Фото: Facebook/SkyUp Airlines

10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Как сообщает AviaNews, в каждый из этих городов авиакомпания сможет летать один раз в неделю. Выданные права будут действовать с 12 июня 2021 года по 25 марта 2023 года.

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В авиакомпании также рассматривают возможность полетов по новым маршрутам в Узбекистан, однако пока не сообщают детали.

На сегодняшний день авиакомпания летает из Киева в столицу Узбекистана Ташкент раз в неделю. Эти рейсы имеют статус чартерных, однако на них открыта свободная продажа билетов.

Пассажиры могут купить билет в одну сторону или туда-обратно. Единственным отличием от регулярных полетов является то, что на все билеты действует только один специальный тариф.

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Он включает перевозку двух мест ручной клади с весом 9 кг и 5 кг, одного места багажа до 23 кг, бесплатный выбор места и возможность онлайн-регистрации за 15 дней до вылета.

Регулярные рейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются с 2015 года, так как назначенные перевозчики Uzbekistan Airways и МАУ не смогли согласовать приемлемую для обеих сторон частоту полетов.

Напомним, 5 июля 2021 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила рейсы по маршруту Львов — Баку — Львов.

Ранее сообщалось, что 28 мая в Одессе совершил посадку первый самолет авиакомпании SkyUp, вылетевший из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого.

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.

 

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