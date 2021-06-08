Лоукостер SkyUp запускает новый авиарейс из Украины в Азербайджан

5 июля 2021 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы по маршруту Львов — Баку — Львов.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на информацию авиаперевозчика.

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По информации издания, самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю — по воскресеньям, а в обратном направлении будут летать по понедельникам.

Стоимость билетов по маршруту Львов — Баку составляет 3 тысячи 270 грн, Баку — Львов — от 3 тысяч 851 грн.

По состоянию на 1 июня 2021 года въезд в Азербайджан разрешен при условии наличия вида на жительство, а также по решению оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

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Ранее сообщалось, что 28 мая в Одессе совершил посадку первый самолет авиакомпании SkyUp, вылетевший из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого.

Перед этим SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.

До этого лоукостер отменил рейсы из Запорожья во Львов. По информации издания, оба маршрута, по которым не было выполнено ни одного рейса, уже исчезли из системы бронирования авиаперевозчика.

Согласно изначальным планам авиакомпании, SkyUp собирался полететь из Запорожья в Одессу и Львов в конце мая.

Перед этим в авиакомпании сообщили, что SkyUp в мае — июле выполнит ряд рейсов по маршрутам Киев — Хельсинки — Киев и Киев — Турку — Киев.