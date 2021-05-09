SkyUp в мае-июле будет перевозить украинских заробитчан в Финляндию

Авиакомпания SkyUp в мае–июле выполнит ряд рейсов по маршрутам Киев — Хельсинки — Киев и Киев — Турку — Киев. Как говорится в сообщении перевозчика, полеты осуществляются в партнерстве с компанией Nordlink.

Ближайший рейс в Хельсинки запланирован на 12 мая, а в Турку — на 1 июня. В дальнейшем также планируется выполнение рейсов в города Куопио (16, 22 и 29 июня) и Вааса (11 июня).

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SkyUp осуществляет рейсы по заказу Nordlink, занимающейся организацией въезда сезонных работников из Украины. Ее эксклюзивным партнером в Финляндии выступает Temporel Oy (FlyFly lentomatkat).

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Рейсы будут выполняться в сотрудничестве с пограничной службой Финляндии, таможней, Finavia, органами здравоохранения аэропорта и Министерством сельского и лесного хозяйств Финляндии.

Сейчас въезд в Финляндию гражданам Украины разрешен только при наличии вида на жительство или в случае уважительных причин и документов, подтверждающих цель поездки. Кроме того, разрешен въезд сезонным работникам, которые внесены в специальный список, и при условии предъявления на границе специальных документов от работодателя.

Билеты можно купить на сайте SkyUp, но компания призывает во избежание недоразумений проверять перед покупкой актуальные правила въезда и пребывания в Финляндии.

Напомним также, что с конца мая SkyUp запустит сразу три направления полетов из украинских городов в Албанию.