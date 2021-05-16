Авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Запорожья во Львов

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines решила не открывать ранее анонсированный маршрут Запорожье — Львов.

Как сообщает Avianews, авиаперелеты по этому рейсу должны были начаться с 29 мая, а билеты продавались от 700 грн, что было дешевле проезда в купе фирменного поезда. В авиакомпании подтвердили отмену рейсов, однако не уточнили причину такого решения.

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Кроме этого, SkyUp перенес с 29 мая на 2 июня запуск маршрута Запорожье — Одесса.

По информации лоукостера, тем клиентам, которые бронировали рейсы на сайте SkyUp, зачислили деньги за билеты на отмененные рейсы на личный баланс пассажира.

Их можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании на любого человека или вывести на банковскую карту.

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Тем, кто купил билет через агентство, необходимо обратиться по месту оформления бронирования для уточнения возможностей возврата средств.

В компании добавили, что пассажирам отмененных рейсов Запорожье — Одесса и Одесса — Запорожье авиакомпания также позволит бесплатно перенести вылет на ближайшую дату, в которую выполняется рейс.

С учетом последних изменений внутренняя маршрутная сеть лоукостера летом 2021 года будет включать четыре направления: Киев — Одесса, Львов — Одесса, Запорожье — Одесса, Харьков — Одесса.

Напомним, 6 мая Государственная авиационная служба Украины аннулировала права лоукостера SkyUp на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.

Ранее сообщалось, что с конца мая SkyUp запустит сразу три направления полетов из украинских городов в Албанию.

Перед этим в авиакомпании сообщили, что SkyUp в мае — июле выполнит ряд рейсов по маршрутам Киев — Хельсинки — Киев и Киев — Турку — Киев.