Госавиаслужба заблокировала лоукостеру SkyUp полеты по 33 маршрутам

6 мая Государственная авиационная служба Украины аннулировала права лоукостера SkyUp на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.

Как сообщает Avianews, права были отозваны на основании заявления авиакомпании.

По информации издания, SkyUp отказался от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины, Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск

Из Львова лоукостер не будет летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу.

Также SkyUp отказался от прав на полеты из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам, из Запорожья — в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу, из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

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В то же время, другим приказом Госавиаслужба уменьшила возможную частоту полетов SkyUp на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку также на основании обращения авиакомпании.

Ранее сообщалось, что с конца мая SkyUp запустит сразу три направления полетов из украинских городов в Албанию.

Напомним, перед этим в авиакомпании сообщили, что SkyUp в мае — июле выполнит ряд рейсов по маршрутам Киев — Хельсинки — Киев и Киев — Турку — Киев.