Транспорт 1 час назад

SkyUp отказалась от внутренних авиарейсов из Запорожья

На сегодняшний в системе бронирования SkyUp остались только три внутренних маршрута — из Киева, Львова и Харькова в Одессу

Фото: Facebook/SkyUp Airlines Фото: Facebook/SkyUp Airlines
Фото: Facebook/SkyUp Airlines

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья — в Одессу, передает avianews.com.

Перед этим лоукостер отменил рейсы из Запорожья во Львов. По информации издания, оба маршрута, по которым не было выполнено ни одного рейса, уже исчезли из системы бронирования авиаперевозчика.

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Согласно изначальным планам авиакомпании, SkyUp собирался полететь из Запорожья в Одессу и Львов в конце мая.

"18 мая SkyUp начал рассылать пассажирам уведомление об отмене рейсов Запорожье — Одесса. В нем авиаперевозчик указал, что отмена связана с "оптимизацией полетной программы", — рассказал один из клиентов SkyUp.

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На сегодняшний в системе бронирования SkyUp остались только три внутренних маршрута — из Киева, Львова и Харькова в Одессу.

Напомним, 6 мая Государственная авиационная служба Украины аннулировала права лоукостера SkyUp на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.

Ранее сообщалось, что с конца мая SkyUp запустит сразу три направления полетов из украинских городов в Албанию.

Перед этим в авиакомпании сообщили, что SkyUp в мае — июле выполнит ряд рейсов по маршрутам Киев — Хельсинки — Киев и Киев — Турку — Киев.

 

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