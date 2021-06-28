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50 минут назад

Из Львова открывают новые авиамаршруты в Саудовскую Аравию

С 4 июля начнутся полеты в города Джидда и Эль-Касим

Фото: Facebook/Flynas Фото: Facebook/Flynas
Фото: Facebook/Flynas

Авиакомпания Flynas в июле открывает еще два маршрута во Львов в Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на Международный аэропорт "Львов" сообщает "Львовский портал".

По информации издания, ранее Flynas анонсировал авиарейсы из Львова в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Полеты стартуют уже с 3 июля.

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Кроме этого лоукостер Flynas откроет еще два авиарейса во Львов.

В частности, с 4 июля начнутся полеты в города Джидда и Эль-Касим.

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Маршруты Flynas будут курсировать во Львов четыре раза в неделю:

Эр-Рияд — Львов по вторникам и субботам;

Джидда — Эль-Касим- Львов по средам и воскресеньям.

Напомним, Flynas — ведущий лоукостер Саудовской Аравии, имеющий в своем парке 30 самолетов. Авиакомпания выполняет рейсы по 35 внутренним и международным направлениям.

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