Транспорт 1 час назад

DHL Express планирует запустить в ЕС новую авиакомпанию

В DHL Express надеются что новый авиаперевозчик сможет заработать к концу года

Фото: Facebook/DHL Express Фото: Facebook/DHL Express
Фото: Facebook/DHL Express

Немецкая компания DHL Express объявила о реорганизации своего европейского авиабизнеса из-за "растущего спроса на ее услуги международной доставки", передает Infranews со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает издание, в настоящее время компания находится в процессе подачи необходимых заявок и рассчитывает, что новая авиакомпания сможет заработать к концу года.

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Перевозчик будет выполнять внутриевропейские рейсы самолетами B757, которые будут переведены в новую структуру британским оператором DHL Air UK.

В свою очередь, DHL Air UK будет специализироваться на межконтинентальных перевозках, для выполнения которых будет расширен его флот B767 и закуплены новые B777F.

По данным Loadstar, новая авиакомпания получит 18 из 25 B757, которыми в настоящее время оперирует DHL Air UK, пять останутся у британского оператора.

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В DHL Express признали, что реорганизация отчасти обусловлена изменениями в связи в выходом Великобритании из состава ЕС. Пресс-секретарь компании пояснил, что зарегистрированные в Великобритании авиакомпании теперь не могут выполнять полеты внутри ЕС.

В издании отмечают, что прошедший квартал стал самым успешным за всю более чем полувековую историю DHL Express. Продолжающийся бум на рынке электронной коммерции обеспечил рост объемов операций в сегменте срочной международной доставки отправлений более чем на 25% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Согласно прогнозам аналитиков компании, ускорение процесса цифровизации торговли B2B и значительное увеличение объема закупок, производимых компаниями через онлайн-платформы, обеспечит дальнейший рост спроса на международные экспресс-перевозки.

Компания DHL Express была основана в США в 1969 году для транспортировки документов между Сан-Франциско и Гонолулу, однако вскоре DHL распространила свою деятельность на весь мир.

В настоящее время DHL Express входит в состав группы компаний Deutsche Post DHL. Штаб-квартира компании расположена в Бонне (Германия).

Напомним, в начале января 2018 года Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводило следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове. 

 

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