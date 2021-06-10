Глава Гостуризма: Ксенофобия в Украине мешает туризму из стран Персидского залива

Проблема толерантности части украинцев к людям других национальностей не способствует комфортному пребыванию в Украине иностранных туристов, в частности граждан стран Персидского (Арабского) залива. Об этом написала на своей странице глава Государственного агентства развития туризма Марина Олеськив.

"Уже завтра состоится долгожданный запуск первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Украину. Это важный шаг для нас по развитию международного туризма, который позволит значительно увеличит туристические потоки в нашу страну. Однако сейчас существует еще немало вопросов, которые нужно урегулировать, чтобы иностранный турист, в частности турист из стран Персидского залива, остался доволен путешествием", — отметила чиновница.

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По ее словам, для Украины важно обеспечить комфортное пребывание для туристов из стран упомянтого региона, поскольку они оставляют немало денег в странах, куда путешествуют. Кроме того, как подчеркнула глава Гостуризма, граждане именно этих государств являются потенциальными инвесторами.

"К сожалению, на сегодня еще существует проблема толерантности среди определенной категории наших людей относительно других национальностей и народностей. С этим нужно работать и шаг за шагом учить, что разные культуры и мировосприятия — это абсолютно нормальное явление", — указала Олеськив.

Одним из вопросов безопасности, которое, по ее мнению, также требует немало внимания, являются нелегальные таксисты, которые пытаются вести свой бизнес вблизи аэропортов.

"Даже несмотря на запреты парковаться на специально отведенных местах, у таких "бизнесменов" проработана многолетняя система поимки "потенциальных жертв". Например, один из таксистов ловит пассажиров у самого выхода из аэропорта, а второй за ближайшим углом уже держит ногу на педали газа и ждет сигнала от партнера, чтобы оперативно подъехать и "запаковать" пассажира", — рассказала чиновница.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался 9 июня на совещании в международном аэропорту "Борисполь". Кроме него, были рассмотрены вопросы быстрого прохода в аэропорту для пассажиров рейса из Саудовской Аравии (сейчас, по словам Олеськив, есть проблема со скоплениями людей перед проверкой тестов), введения отдельных очередей для саудовских женщин с пограничниками-женщинами; а также создание текстовых указателей арабском.

"Продолжаем активно работать над восстановлением международного туризма и надеемся, что уже в ближайшее время прямые рейсы из Саудиской Аравии появятся также во Львов и Одессу и добавятся новые рейсы из других стран региона", — добавила глава Гостуризма.

Напомним, что с 11 июня в "Борисполь" начнет летать из Эр-Рияда компания Flynas. Рейсы будут совершаться трижды в неделю.