В Украине дешевле, в Швейцарии — безопаснее: где лучше всего путешествовать на автомобиле

В Украине дешевле всего в Европе путешествовать на автомобиле, поскольку здесь дешевый бензин, очень конкурентоспособные цены на жилье, недорогое парковки и бесплатные дороги. К такому выводу пришли в своем свежем исследовании аналитики туристического поисковика Momondo.

В компании проанализировали 31 европейское государство и оценили их по шести категориям: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности.

Самой привлекательной страной для путешественников на автомобилях признали Португалию — она заняла первое место в общем рейтинге.

"Здесь хорошие дороги, великолепная природа и много достопримечательностей, а также невысокие цены на аренду авто. Кроме того, в Португалии много солнца, а воздух не слишком загрязненный и почти нет пробок на дорогах", — поясняют свой выбор эксперты поисковика.

Второе место заняла Испания, получив высокие оценки почти в тех же категориях. "Хотя погода в Люксембурге не самая лучшая, он попал в тройку победителей благодаря своей природе и достопримечательностям. Здесь приемлемые цены на прокат авто, проживание и топливо, а еще бесплатные дороги, что уменьшает стоимость поездки", — отмечают аналитики.

Украина же в общем рейтинге попала на 26 место, зато стала лидером в разделе "Цены" — эксперты отметили дешевое топливо (в среднем $0,97 за литр), демократичные цены в отелях (в среднем $46 за ночь) и на парковках (около $0,65 за два часа). Два следующих места этой категории достались Литве и России.

В категории "Погода" первое место получила Испания из-за редких дождей и большого количества солнечных дней. Швейцария стала лидером сразу двух разделов — по безопасности и инфраструктуре и природе и памяткам. Там случается мало аварий, лучшие дороги, а еще горы, озера и много памятников ЮНЕСКО.

Трафик и окружающая среда стали визитной карточкой Нидерландов. В этой стране, в принципе, мало ездят на автомобилях, поэтому почти нет пробок, чистый воздух и высокая плотность электрозарядных станций. Брать автомобиль на прокат удобнее всего в Словакии: он здесь не только дешевый, но и надежный — компании по прокату имеют высокий рейтинг среди клиентов.

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