Приложение "Вдома" больше не будет отслеживать въезжающих в Украину: что изменилось

Кабинет министров изменил с 21 октября требования к использованию приложения "Вдома", которое используется для отслеживания не привитых от Covid-19 лиц, въезжающих в Украину.

Как сообщается на сайте, посвященном Covid-19, соответствующие изменения правительство внесло в свое постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Отныне приложение будет работать не 14 дней, в течение которых оно следило за геолокацией и принимало фото пользователя, а лишь 72 часа, причем прежние функции оно потеряло.

За указанный период человек должен сделать в верифицированной Минздравом лаборатории ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген к коронавирусу, результаты которого должны подтянуться в программу. При негативном результате приложение можно будет удалить, а при позитивном "следует действовать по разработанным рекомендациям, то есть позвонить своему семейному врачу".

В то же время, если лицо по каким-либо причинам не сдало тест в течение 72 часов после пересечения границы, приложение автоматически деактивируется с передачей информации в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку пребывания в месте самоизоляции.

Для регистрации в приложении "Вдома" нужно указать фамилию, имя и отчество (при наличии), серию и/или номер паспорта, выбранное место самоизоляции, а также средства связи (номер телефона).

Если гражданин Украины на границе не может показать установленное на своем устройстве приложение, его отправляют на 14-дневную обсервацию (фактически процедура заключается в заполнении бумажной анкеты с вышеназванными данными, которую передают в полицию для дальнейшей выборочной проверки). А вот если речь идет об иностранцах, то их без установки "Вдома" в Украину просто не пропустят.

Напомним также, что с 21 октября в Украине также вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19, либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

С этой же даты в стране начали работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.