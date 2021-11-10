Три европейские страны не стали закрывать границы для украинцев

Кипр, Хорватия и Эстония сохранили возможность въезда для граждан Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии)", — сообщил Кулеба.
Вакцины, признаваемые кипрской стороной: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Спутник (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Синофарм (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Синовак (CoronaVac) Vaccine AstraZeneca-Covishield AstraZeneca-SKBio.
Позднее Кулеба сообщил, что Эстония также осталась открытой для вакцинированных от коронавируса граждан Украины.
"Вторая страна ЕС, Эстония, не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию", — отметил глава МИД.
Согласно консульской информации, в Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covis против COVID-19.
Все граждане третьих стран, не входящих в "зеленый список" (Украина находится в "красном списке"), которые не прошли полный курс вакцинации и прибывают в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов экспресс-тест на антитела. Такие лица также подлежат 10-дневной самоизоляции.
Кроме этого, по информации Кулебы, для путешествий украинцев осталась открытой Хорватия.
"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", — добавил Кулеба.
Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.
Ранее сообщалось, что правительство Бельгии из-за ситуации с пандемией коронавируса внесло Украину в "красный" список и закрыло въезд на территорию страны туристам, в том числе вакцинированным.
Напомним, Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.
Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.