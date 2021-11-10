Три европейские страны не стали закрывать границы для украинцев

Кипр, Хорватия и Эстония сохранили возможность въезда для граждан Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии)", — сообщил Кулеба.

Вакцины, признаваемые кипрской стороной: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Спутник (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Синофарм (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Синовак (CoronaVac) Vaccine AstraZeneca-Covishield AstraZeneca-SKBio.

Позднее Кулеба сообщил, что Эстония также осталась открытой для вакцинированных от коронавируса граждан Украины.

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"Вторая страна ЕС, Эстония, не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию", — отметил глава МИД.

Согласно консульской информации, в Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covis против COVID-19.

Все граждане третьих стран, не входящих в "зеленый список" (Украина находится в "красном списке"), которые не прошли полный курс вакцинации и прибывают в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов экспресс-тест на антитела. Такие лица также подлежат 10-дневной самоизоляции.

Кроме этого, по информации Кулебы, для путешествий украинцев осталась открытой Хорватия.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", — добавил Кулеба.

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Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Бельгии из-за ситуации с пандемией коронавируса внесло Украину в "красный" список и закрыло въезд на территорию страны туристам, в том числе вакцинированным.

Напомним, Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.