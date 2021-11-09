Политика и экономика 1 час назад

Бельгия включила Украину в "красный" список и закрыла въезд даже вакцинированным

Некоторых граждан все-таки будут пускать

Флаг Бельгии. Фото: pixabay.com Флаг Бельгии. Фото: pixabay.com
Флаг Бельгии. Фото: pixabay.com

Правительство Бельгии из-за ситуации с пандемией коронавируса внесло Украину в "красный" список и закрыло въезд на территорию страны туристам, в том числе вакцинированным. Об этом сообщает центр информирования о течении пандемии Бельгии.

Теперь граждане Украины могут въехать в Бельгию, только если смогут доказать наличие действительно важной цели: для учебы, лечения, воссоединения семьи и по другим подобным причинам.

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Для въезда необходимы:

  • биометрический загранпаспорт гражданина Украины;
  • документальное подтверждение цели поездки;
  • подтверждение финансовой способности;
  • полис медицинского страхования, которое признается на территории стран Евросоюза.

Украинцы должны заранее заполнить форму Passenger Locator Form.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.

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