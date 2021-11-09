Бельгия включила Украину в "красный" список и закрыла въезд даже вакцинированным

Правительство Бельгии из-за ситуации с пандемией коронавируса внесло Украину в "красный" список и закрыло въезд на территорию страны туристам, в том числе вакцинированным. Об этом сообщает центр информирования о течении пандемии Бельгии.

Теперь граждане Украины могут въехать в Бельгию, только если смогут доказать наличие действительно важной цели: для учебы, лечения, воссоединения семьи и по другим подобным причинам.

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Для въезда необходимы:

биометрический загранпаспорт гражданина Украины;

документальное подтверждение цели поездки;

подтверждение финансовой способности;

полис медицинского страхования, которое признается на территории стран Евросоюза.

Украинцы должны заранее заполнить форму Passenger Locator Form.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.