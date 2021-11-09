Бельгия включила Украину в "красный" список и закрыла въезд даже вакцинированным

Правительство Бельгии из-за ситуации с пандемией коронавируса внесло Украину в "красный" список и закрыло въезд на территорию страны туристам, в том числе вакцинированным. Об этом сообщает центр информирования о течении пандемии Бельгии.
Теперь граждане Украины могут въехать в Бельгию, только если смогут доказать наличие действительно важной цели: для учебы, лечения, воссоединения семьи и по другим подобным причинам.
Для въезда необходимы:
- биометрический загранпаспорт гражданина Украины;
- документальное подтверждение цели поездки;
- подтверждение финансовой способности;
- полис медицинского страхования, которое признается на территории стран Евросоюза.
Украинцы должны заранее заполнить форму Passenger Locator Form.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Перед этим Германия внесла Украину в группу повышенного риска заражения коронавирусом — туристы должны будут проходить самоизоляцию.