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Заболеваемость снижается: в Украине за сутки зафиксировано почти 16 тыс новых случаев Covid-19
За прошедшие сутки, по состоянию на утро 26 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.
По данным Минздрава, среди заболевших 1 394 ребенка и 303 медработника. Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 208 человек, выздоровели — 24 569 пациентов, зафиксировано 608 летальных случаев.
Наибольшее количество заражений Covid-19 подтвердили в Киеве – 1438, Запорожской области – 1075, Днепропетровской – 1022, Донецкой – 970 и Полтавской – 953.
Количество заболеваний за сутки в регионах:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- г. Киев – 1438 случаев;
- Винницкая область – 860 случаев;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1022 случая;
- Донецкая область – 970 случаев;
- Житомирская область – 446 случаев;
- Закарпатская область – 498 случаев;
- Запорожская область – 1075 случаев;
- Ивано-Франковская область – 313 случаев;
- Киевская область – 714 случаев;
- Кировоградская область – 182 случая;
- Луганская область – 182 случая;
- Львовская область – 850 случаев;
- Николаевская область – 475 случаев;
- Одесская область – 832 случая;
- Полтавская область – 953 случая;
- Ровенская область – 611 случаев;
- Сумская область – 688 случаев;
- Тернопольская область – 363 случая;
- Харьковская область – 590 случаев;
- Херсонская область – 289 случаев;
- Хмельницкая область – 681 случай;
- Черкасская область – 548 случаев;
- Черновицкая область – 261 случай;
- Черниговская область – 506 случаев.
В Украине также растет количество вакцинированных граждан. За прошедшие сутки в стране сделали 273 875 прививок. Одну дозу получили 81 516 украинцев, вторую – 192 359.
Напоминаем, по состоянию на утро 25 ноября за сутки зафиксировали почти 17 тысяч новых случаев заболевания на Covid-19.
Тем временем ЕС собирается ужесточить правила въезда, в том числе для украинцев. Европейская комиссия предложила сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.
В свою очередь власти Франции решили отказаться от карантина в пользу массовой вакцинации. Министр здравоохранения страны отметил, что в то время как некоторые европейские страны, такие как Австрия, принимают ограничительные меры, Франция предпочитает "применить свободу и ответственность".
Фото: Depositphotos