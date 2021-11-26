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Общество
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Заболеваемость снижается: в Украине за сутки зафиксировано почти 16 тыс новых случаев Covid-19

Статистика коронавируса в Украине
В Украине более 40% взрослого населения вакцинировались первой дозой. Фото: Depositphotos

За прошедшие сутки, по состоянию на утро 26 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. 

По данным Минздрава, среди заболевших 1 394 ребенка и 303 медработника. Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 208 человек, выздоровели — 24 569 пациентов, зафиксировано 608 летальных случаев.

Наибольшее количество заражений Covid-19 подтвердили в Киеве – 1438, Запорожской области – 1075, Днепропетровской – 1022, Донецкой – 970 и Полтавской – 953.

Количество заболеваний за сутки в регионах:

  • г. Киев – 1438 случаев; 
  • Винницкая область – 860 случаев; 
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1022 случая; 
  • Донецкая область – 970 случаев; 
  • Житомирская область – 446 случаев; 
  • Закарпатская область – 498 случаев; 
  • Запорожская область – 1075 случаев; 
  • Ивано-Франковская область – 313 случаев; 
  • Киевская область – 714 случаев; 
  • Кировоградская область – 182 случая; 
  • Луганская область – 182 случая; 
  • Львовская область – 850 случаев; 
  • Николаевская область – 475 случаев; 
  • Одесская область – 832 случая; 
  • Полтавская область – 953 случая; 
  • Ровенская область – 611 случаев; 
  • Сумская область – 688 случаев; 
  • Тернопольская область – 363 случая; 
  • Харьковская область – 590 случаев; 
  • Херсонская область – 289 случаев; 
  • Хмельницкая область – 681 случай; 
  • Черкасская область – 548 случаев; 
  • Черновицкая область – 261 случай; 
  • Черниговская область – 506 случаев.

В Украине также растет количество вакцинированных граждан. За прошедшие сутки в стране сделали 273 875 прививок. Одну дозу получили 81 516 украинцев, вторую – 192 359.

"Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", — отметили в Минздраве.

Напоминаем, по состоянию на утро 25 ноября за сутки зафиксировали почти 17 тысяч новых случаев заболевания на Covid-19.

Тем временем ЕС собирается ужесточить правила въезда, в том числе для украинцев. Европейская комиссия предложила сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.

В свою очередь власти Франции решили отказаться от карантина в пользу массовой вакцинации. Министр здравоохранения страны отметил, что в то время как некоторые европейские страны, такие как Австрия, принимают ограничительные меры, Франция предпочитает "применить свободу и ответственность".

Фото: Depositphotos

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