Заболеваемость снижается: в Украине за сутки зафиксировано почти 16 тыс новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки, по состоянию на утро 26 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

По данным Минздрава, среди заболевших 1 394 ребенка и 303 медработника. Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 208 человек, выздоровели — 24 569 пациентов, зафиксировано 608 летальных случаев.

Наибольшее количество заражений Covid-19 подтвердили в Киеве – 1438, Запорожской области – 1075, Днепропетровской – 1022, Донецкой – 970 и Полтавской – 953.

Количество заболеваний за сутки в регионах:

г. Киев – 1438 случаев;

Винницкая область – 860 случаев;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1022 случая;

Донецкая область – 970 случаев;

Житомирская область – 446 случаев;

Закарпатская область – 498 случаев;

Запорожская область – 1075 случаев;

Ивано-Франковская область – 313 случаев;

Киевская область – 714 случаев;

Кировоградская область – 182 случая;

Луганская область – 182 случая;

Львовская область – 850 случаев;

Николаевская область – 475 случаев;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 953 случая;

Ровенская область – 611 случаев;

Сумская область – 688 случаев;

Тернопольская область – 363 случая;

Харьковская область – 590 случаев;

Херсонская область – 289 случаев;

Хмельницкая область – 681 случай;

Черкасская область – 548 случаев;

Черновицкая область – 261 случай;

Черниговская область – 506 случаев.

В Украине также растет количество вакцинированных граждан. За прошедшие сутки в стране сделали 273 875 прививок. Одну дозу получили 81 516 украинцев, вторую – 192 359.

"Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", — отметили в Минздраве.

Напоминаем, по состоянию на утро 25 ноября за сутки зафиксировали почти 17 тысяч новых случаев заболевания на Covid-19.

Тем временем ЕС собирается ужесточить правила въезда, в том числе для украинцев. Европейская комиссия предложила сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.

В свою очередь власти Франции решили отказаться от карантина в пользу массовой вакцинации. Министр здравоохранения страны отметил, что в то время как некоторые европейские страны, такие как Австрия, принимают ограничительные меры, Франция предпочитает "применить свободу и ответственность".

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