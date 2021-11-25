В Украине за сутки почти 17 тысяч человек заболели Covid-19

По состоянию на утро 25 ноября за последние сутки в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших — 1 451 ребенок и 304 медработника. Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 404 человека, выздоровели — 26 811 пациентов, зафиксированы 628 летальных случаев.

Больше подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Киеве – 1688, Запорожской области – 1066, Львовской – 1048, Полтавской – 967 и Донецкой – 924.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 384 404 человека, излечились от этой болезни — 2 852 452 пациента, и 83 541 украинец умер от последствий Covid-19.

За последние сутки первую дозу вакцины против Covid-19 получили 82 501 украинец, вторую — 192 818 украинцев. С начала кампании массовой вакцинации против короанавируса проведено всего 23 501 133 прививки.

При этом в Национальной академии наук заявили, что пик смертности от Covid-19 в Украине пройден. Ученые отметили, что убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Однако в Украине продолжает расти количество новых случаев Covid-19. Еще 23 ноября в за последние сутки выявили 12 729 новых случаев заболевания Covid-19, 24 ноября — 14 325 случаев.

В Минздраве уверены, что победить пандемию можно только с помощью массовой вакцины. При этом антивакцинаторы продолжают бастовать. Один из таких митингов прошел 24 ноября возле здания Верховной Рады.

Выяснилось, что митингующие на своих плакатах использовали QR-код сайта политической партии "Единая Россия". Ранее замминистра здравоохранения Мария Карчевич со ссылкой на данные Службы безопасности Украины сообщала, что Россия начала в Украине информационную атаку против медицинской системы.

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