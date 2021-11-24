Пик смертности от Covid-19 в Украине пройден – НАН

Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности в Украине пройден.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Согласно сообщению, в последние 2 недели эпидемия в Украине спадала по всем показателям.

По сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.

Позднее был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года.

Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, – сообщают в НАН.

Также ученые сообщают, что эффективность полной вакцинации во избежание госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.

Отметим, по состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 14 тысяч 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Тем временем противники вакцинации продолжают организовывать митинги. Из-за очередного протеста против вакцинации 24 ноября весь центр Киева перекроют.

В свою очередь в Минздраве уверены, что единственный вариант победить пандемию коронавирус — вакцинация. Поэтому Украина продолжает закупать вакцину против коронавируса. Накануне Министерство здравоохранения договорилось с фармацевтической компанией Pfizer о продлении контракта на поставку вакцин против коронавируса на 2022-2023 годы. Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз вакцины.