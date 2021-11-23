Covid-19 может "убивать" болевые ощущения и одышку — врачи

Врачи из Университетской клиники Женевы (Швейцария) выявили, что во время второй волны пандемии Covid-19 некоторые пациенты с болью, вызванной раком, испытывали значительное уменьшение или даже исчезновение восприятия боли во время острой фазы инфекции, сообщает Medical Express.

Явление наблюдалось на трех мужчинах в возрасте от 67 до 84 лет, страдавших от сильной онкологической боли и которым в рамках паллиативной помощи полагалось лечение боли опиоидами.

Госпитализированные в женевскую больницу из-за коронавирусной инфекции все эти пациенты столкнулись с уменьшением или даже исчезновением боли вскоре после заражения.

Выздоровление от Covid-19 также было связано с постепенным возвращением боли у одного из пациентов. На данный момент это явление, описанное медиками в престижном международном научном журнале Pain, остается необъяснимым.

При этом ранее в статье, опубликованной в "Журнале медицинской вирусологии", эта же команда описывала еще одно явление, распространенное у пациентов, страдающих тяжелой формой Covid-19, — отсутствие одышки (затрудненного дыхания), несмотря на более низкий, чем обычно, уровень кислорода в крови (гипоксемию).

Отмечается, что и боль, и одышка являются субъективными переживаниями, возникающими в результате сложных механизмов, в которых играет важную роль островковая кора головного мозга.

Дисфункция этой области из-за прямого воздействия вируса SARS-CoV-2 или как следствие цитокинового шторма, типичного для тяжелого течения Covid-19, действительно может быть причиной притупления или даже отсутствия восприятия боли и одышки.

Альтернативной же гипотезой может быть прямое нарушение функции периферической нервной системы, вызванное SARS-CoV-2, вызывающее препятствование передаче нервных сигналов, ответственных за боль и затрудненное дыхание. В то же время отмечается, что для подтверждения упомянутых наблюдений и гипотез необходимы дальнейшие исследования.