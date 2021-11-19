В Евросоюзе одобрили таблетки против COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предоставило разрешение на использование препарата Lagevrio для лечения взрослых людей, заболевших на COVID-19. Об этом EMA сообщило 19 ноября.

Лекарство могут принимать больные на коронавирус, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19. В EMA рекомендуют принять Lagevrio как можно скорее после того, как поставят диагноза COVID-19, и в течение 5 дней после появления симптомов.

Lagevrio выпускают в виде капсул, а принимать его нужно два раза в день в течение 5 дней. EMA одобрила использование таблеток в условиях экстренного использования из-за роста показателей инфекции и смертности из-за COVID-19 в ЕС.

"Рекомендации основаны на обзоре данных, включая данные о качестве лекарства и результатах завершенных и текущих исследований. В рамках данного совета были оценены промежуточные результаты основного исследования с участием не госпитализированных и невакцинированных пациентов с хотя бы одним основным заболеванием, подвергающим их риску тяжелой формы COVID-19", — сказано в сообщении EMA.

Исследования показали, что Lagevrio в дозе 800 мг два раза в день снижает риск госпитализации и смерти, если лечение начинается в течение 5 дней после появления симптомов. Чтобы проверить эффективность лекарства, ученые выдавали одной группе людей Lagevrio, а другой — капсулы "пустышки".

Ни один из пациентов в группе Lagevrio не умер. В группе, принимавшей "пустышки", умерло 8 пациентов.

На сегодняшний день в Украине единственным способом победить пандемию коронавируса остается вакцинация, считают в Минздраве. Поэтому в стране проводят кампанию по массовой вакцинации против COVID-19 и делают ее обязательной для отдельных профессий.

Накануне МОЗ сообщил, что планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. В него хотят внести медиков, а также сотрудников реабилитационных учреждений, а также учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги.

К отчетной дате некоторых невакцинированных украинцев уже отстранили от работы. МОЗ своим приказом утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

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