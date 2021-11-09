В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации: кого добавят

Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. В него хотят внести медиков, а также сотрудников реабилитационных учреждений, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги.

Об этом в эфире "Свободы слова на ICTV" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что медицинских работников будут вносить на следующих этапах расширения списка.

"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Если отстранить их от работы, то отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий (для которых обязательна вакцинация. — Ред.) там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медперсонала. Экстренка больше, "ковидные" отделения под 100%", — заявил Виктор Ляшко.

Также министр рассказал, что Минздрав уже подготовил список профессий, которые добавят в перечень тех, кто подлежит обязательной вакцинации. Пока соответствующий приказ в силу не вступил.

Предлагается дополнить перечень:

- работниками предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- сотрудниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги;

- работниками учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

- сотрудниками предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83 (в этот список входят ряд заводов, НИИ и других предприятий).

Напомним, с 8 ноября непривитых представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, отстраняют от работы.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Отметим, в Окружной административный суд Киев поступил иск от гражданина по имени Дмитрий Ламза, в котором тот требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.