Общество 40 минут назад

В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации: кого добавят

Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу

Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации.
Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации.

Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. В него хотят внести медиков, а также сотрудников реабилитационных учреждений, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги.

Об этом в эфире "Свободы слова на ICTV" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он отметил, что медицинских работников будут вносить на следующих этапах расширения списка.

"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Если отстранить их от работы, то отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий (для которых обязательна вакцинация. — Ред.) там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медперсонала. Экстренка больше, "ковидные" отделения под 100%", — заявил Виктор Ляшко.

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Также министр рассказал, что Минздрав уже подготовил список профессий, которые добавят в перечень тех, кто подлежит обязательной вакцинации. Пока соответствующий приказ в силу не вступил.

Предлагается дополнить перечень:

- работниками предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- сотрудниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги;
- работниками учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- сотрудниками предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83 (в этот список входят ряд заводов, НИИ и других предприятий).

Напомним, с 8 ноября непривитых представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, отстраняют от работы.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Отметим, в Окружной административный суд Киев поступил иск от гражданина по имени Дмитрий Ламза, в котором тот требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

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