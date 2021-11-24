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Центр Киева перекроют на целый день из-за митинга антивакцинаторов
Патрульная полиция Киева предупредила водителей, что в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября центральные улицы столицы перекроют. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Delo.ua узнало, что запланированное массовое мероприятие — это очередной митинг против проведения массовой вакцинации против Covid-19.
Антивакцинаторы собираются митинговать 24 ноября с 10:30 до 17:00. Именно на этот период времени полиция перекроет центр столицы.
В частности, движение ограничат на следующих улицах:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- на улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- на Европейской площади;
- на улице Крещатик;
- на бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- на улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
В Украине с начала старта кампании по массовой вакцинации против COVID-19 проведено 22 939 693 прививки. Но, к сожалению, украинцы продолжают заболевать на коронавирус. По состоянию на 23 ноября в Украине за последние сутки выявили 12 729 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 1058 — детей и 231 — медработник.
За все время пандемии в Украине заболело 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597, летальных исходов – 82 318.
Украина продолжает закупать вакцину против коронавируса. Накануне Министерство здравоохранения договорилось с фармацевтической компанией Pfizer о продлении контракта на поставку вакцин против коронавируса на 2022-2023 годы. Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз вакцин.
Фото: Depositphotos