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Covid-19: в Украине выявлено почти 13 тысяч новых случаев COVID-19
По состоянию на 23 ноября в Украине за последние сутки выявили 12 729 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки на коронавирус заболели 1058 детей и 231 медработник. Госпитализировали 2055 человек с подтвержденным и подозрением на диагноз Covid-19.
От осложнений умерли 720 человек, выздоровело — 23107 пациентов. За последние 24 часа проведено 85 820 тестов на выявление коронавирусной болезни.
За все время пандемии в Украине заболело 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597, летальных исходов – 82 318.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1631, а также в Днепропетровской области – 1310 и в Полтавской области – 1141.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1631 случай;
- Винницкая область – 406 случаев;
- Волынская область – 571 случай;
- Днепропетровская область – 1310 случаев;
- Донецкая область – 929 случаев;
- Житомирская область – 107 случаев;
- Закарпатская область – 390 случаев;
- Запорожская область – 847 случаев;
- Ивано-Франковская область – 134 случая;
- Киевская область – 830 случаев;
- Кировоградская область – 121 случай;
- Луганская область – 233 случая;
- Львовская область – 540 случаев;
- Николаевская область – 481 случай;
- Одесская область – 439 случаев;
- Полтавская область – 1141 случай;
- Ровенская область – 516 случаев;
- Сумская область – 255 случаев;
- Тернопольская область – 99 случаев;
- Харьковская область – 407 случаев;
- Херсонская область – 94 случая;
- Хмельницкая область – 263 случая;
- Черкасская область – 585 случаев;
- Черновицкая область – 171 случай;
- Черниговская область – 229 случаев.
С начала старта кампании по массовой вакцинации против COVID-19 проведено 22 939 693 прививки.
В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что по состоянию на 22 ноября по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. учителей (84,5%).
Это позволило вернуть украинских школьников за парты. К отчетной дате очное обучение осуществляют более чем 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.
Благодаря высоким показателям вакцинации педагогов в школах столицы киевские школьники вернулись к очному обучению с 22 ноября.
Фото: Dpositphotos