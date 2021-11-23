Covid-19: в Украине выявлено почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 ноября в Украине за последние сутки выявили 12 729 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки на коронавирус заболели 1058 детей и 231 медработник. Госпитализировали 2055 человек с подтвержденным и подозрением на диагноз Covid-19.

От осложнений умерли 720 человек, выздоровело — 23107 пациентов. За последние 24 часа проведено 85 820 тестов на выявление коронавирусной болезни.

За все время пандемии в Украине заболело 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597, летальных исходов – 82 318.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 1631, а также в Днепропетровской области – 1310 и в Полтавской области – 1141.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1631 случай;

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 571 случай;

Днепропетровская область – 1310 случаев;

Донецкая область – 929 случаев;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 390 случаев;

Запорожская область – 847 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 830 случаев;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 233 случая;

Львовская область – 540 случаев;

Николаевская область – 481 случай;

Одесская область – 439 случаев;

Полтавская область – 1141 случай;

Ровенская область – 516 случаев;

Сумская область – 255 случаев;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 407 случаев;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 585 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черниговская область – 229 случаев.

С начала старта кампании по массовой вакцинации против COVID-19 проведено 22 939 693 прививки.

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что по состоянию на 22 ноября по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. учителей (84,5%).

Это позволило вернуть украинских школьников за парты. К отчетной дате очное обучение осуществляют более чем 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.

Благодаря высоким показателям вакцинации педагогов в школах столицы киевские школьники вернулись к очному обучению с 22 ноября.

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