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Общество
Дата публикации

Covid-19 в Украине: за сутки обнаружили более 14 тысяч инфицированных

Коронавирус в Украине
За сутки от осложнений умерли 595 человек. Фото: Dpositphotos

По состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 14 тысяч 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1183 детей и 287 медработников.

Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4077 человек, выздоровели от COVID-19 29 044 пациента, а также зафиксировано 595 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболел 33 67 461 человек, излечились от этой болезни — 2 825 641 пациент и 82 913 украинцев умерли от последствий COVID-19.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1743 случая; 
  • Винницкая область – 659 случаев; 
  • Волынская область – 581 случай; 
  • Днепропетровская область – 674 случая; 
  • Донецкая область – 948 случаев; 
  • Житомирская область – 341 случай; 
  • Закарпатская область – 403 случая; 
  • Запорожская область – 906 случаев; 
  • Ивано-Франковская область – 525 случаев; 
  • Киевская область – 795 случаев; 
  • Кировоградская область – 162 случая; 
  • Луганская область – 336 случаев; 
  • Львовская область – 511 случаев; 
  • Николаевская область – 556 случаев; 
  • Одесская область – 491 случай; 
  • Полтавская область – 1060 случаев; 
  • Ровенская область – 619 случаев; 
  • Сумская область – 324 случая; 
  • Тернопольская область – 275 случаев;
  • Харьковская область – 562 случая;
  • Херсонская область – 223 случая; 
  • Хмельницкая область – 808 случаев; 
  • Черкасская область – 518 случаев; 
  • Черновицкая область – 173 случая; 
  • Черниговская область – 132 случая.

За минувшие сутки вакцинировано против коронавирусной болезни 286 121 человека. В целом к отчетной дате полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 225 182 украинцев. С начала кампании вакцинации проведено всего 23 225 814 прививок.

Тем временем противники вакцинации продолжают организовывать митинги.  Из-за очередного протеста против вакцинации 24 ноября весь центр Киева перекроют.

В свою очередь в Минздраве уверены, что единственный вариант победить пандемию коронавируса — вакцинация. Поэтому Украина продолжает закупать вакцину против коронавируса. Накануне Министерство здравоохранения договорилось с фармацевтической компанией Pfizer о продлении контракта на поставку вакцин против коронавируса на 2022-2023 годы. Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз вакцины.

Фото: Depositphotos