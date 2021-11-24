Covid-19 в Украине: за сутки обнаружили более 14 тысяч инфицированных

По состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 14 тысяч 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1183 детей и 287 медработников.

Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4077 человек, выздоровели от COVID-19 29 044 пациента, а также зафиксировано 595 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболел 33 67 461 человек, излечились от этой болезни — 2 825 641 пациент и 82 913 украинцев умерли от последствий COVID-19.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1743 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 581 случай;

Днепропетровская область – 674 случая;

Донецкая область – 948 случаев;

Житомирская область – 341 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 906 случаев;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 795 случаев;

Кировоградская область – 162 случая;

Луганская область – 336 случаев;

Львовская область – 511 случаев;

Николаевская область – 556 случаев;

Одесская область – 491 случай;

Полтавская область – 1060 случаев;

Ровенская область – 619 случаев;

Сумская область – 324 случая;

Тернопольская область – 275 случаев;

Харьковская область – 562 случая;

Херсонская область – 223 случая;

Хмельницкая область – 808 случаев;

Черкасская область – 518 случаев;

Черновицкая область – 173 случая;

Черниговская область – 132 случая.

За минувшие сутки вакцинировано против коронавирусной болезни 286 121 человека. В целом к отчетной дате полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 225 182 украинцев. С начала кампании вакцинации проведено всего 23 225 814 прививок.

Тем временем противники вакцинации продолжают организовывать митинги. Из-за очередного протеста против вакцинации 24 ноября весь центр Киева перекроют.

В свою очередь в Минздраве уверены, что единственный вариант победить пандемию коронавируса — вакцинация. Поэтому Украина продолжает закупать вакцину против коронавируса. Накануне Министерство здравоохранения договорилось с фармацевтической компанией Pfizer о продлении контракта на поставку вакцин против коронавируса на 2022-2023 годы. Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз вакцины.

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