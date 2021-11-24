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Covid-19 в Украине: за сутки обнаружили более 14 тысяч инфицированных
По состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 14 тысяч 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1183 детей и 287 медработников.
Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4077 человек, выздоровели от COVID-19 29 044 пациента, а также зафиксировано 595 летальных случаев.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболел 33 67 461 человек, излечились от этой болезни — 2 825 641 пациент и 82 913 украинцев умерли от последствий COVID-19.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1743 случая;
- Винницкая область – 659 случаев;
- Волынская область – 581 случай;
- Днепропетровская область – 674 случая;
- Донецкая область – 948 случаев;
- Житомирская область – 341 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 906 случаев;
- Ивано-Франковская область – 525 случаев;
- Киевская область – 795 случаев;
- Кировоградская область – 162 случая;
- Луганская область – 336 случаев;
- Львовская область – 511 случаев;
- Николаевская область – 556 случаев;
- Одесская область – 491 случай;
- Полтавская область – 1060 случаев;
- Ровенская область – 619 случаев;
- Сумская область – 324 случая;
- Тернопольская область – 275 случаев;
- Харьковская область – 562 случая;
- Херсонская область – 223 случая;
- Хмельницкая область – 808 случаев;
- Черкасская область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 173 случая;
- Черниговская область – 132 случая.
За минувшие сутки вакцинировано против коронавирусной болезни 286 121 человека. В целом к отчетной дате полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 225 182 украинцев. С начала кампании вакцинации проведено всего 23 225 814 прививок.
Тем временем противники вакцинации продолжают организовывать митинги. Из-за очередного протеста против вакцинации 24 ноября весь центр Киева перекроют.
В свою очередь в Минздраве уверены, что единственный вариант победить пандемию коронавируса — вакцинация. Поэтому Украина продолжает закупать вакцину против коронавируса. Накануне Министерство здравоохранения договорилось с фармацевтической компанией Pfizer о продлении контракта на поставку вакцин против коронавируса на 2022-2023 годы. Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз вакцины.
Фото: Depositphotos