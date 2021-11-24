- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Антивакцинаторы с QR-кодами "Единой России" устроили митинг в центре Киева
В Киеве возле здания Верховной Рады 24 ноября антивакцинаторы организовали митинг. Выяснилось, что митингующие на своих плакатах использовали QR-код сайта политической партии "Единая Россия".
Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, если отсканировать QR-код на лозунгах и табличках митингующих, то пользователь перейдет на сайт "Единой России".
Антивакцинаторы использовали QR-коды "Единой России" как раз на том митинге, из-за которого 24 ноября центр Киева перекрыли на целый день.
Ранее замминистра здравоохранения Мария Карчевич со ссылкой на данные Службы безопасности Украины сообщала, что Россия начала в Украине информационную атаку против медицинской системы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сначала СБУ фиксировала российскую информационную кампанию, направленную против борьбы с пандемией COVID-19 в Украине. После спецслужба заметила признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения.
Тем временем в Украине снова растет число заболевших коронавирусом. Если за сутки 21 ноября в стране зафиксировали почти 7,5 тысячи новых подтвержденных случаев, то утром 24 ноября Минздрав сообщил, что количество заболевших за последние сутки превысило 14 тысяч.
В то же время в Национальной академии наук считают, что пик смертности в Украине пройден. Ученые уверены, что эпидемия в Украине спала по всем показателям.