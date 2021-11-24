Антивакцинаторы с QR-кодами "Единой России" устроили митинг в центре Киева

В Киеве возле здания Верховной Рады 24 ноября антивакцинаторы организовали митинг. Выяснилось, что митингующие на своих плакатах использовали QR-код сайта политической партии "Единая Россия".

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, если отсканировать QR-код на лозунгах и табличках митингующих, то пользователь перейдет на сайт "Единой России".

"Все, что нужно знать о митингах антивакцинаторов в Киеве. Вопрос к антивакцинаторам: вы совсем не проверяете, что вам дают русские кураторы? Вопрос к российским агентам: какую премию получили за подмазку к руководящей партии?" — написал нардеп.

Антивакцинаторы использовали QR-коды "Единой России" как раз на том митинге, из-за которого 24 ноября центр Киева перекрыли на целый день.

Ранее замминистра здравоохранения Мария Карчевич со ссылкой на данные Службы безопасности Украины сообщала, что Россия начала в Украине информационную атаку против медицинской системы.

Сначала СБУ фиксировала российскую информационную кампанию, направленную против борьбы с пандемией COVID-19 в Украине. После спецслужба заметила признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения.

Тем временем в Украине снова растет число заболевших коронавирусом. Если за сутки 21 ноября в стране зафиксировали почти 7,5 тысячи новых подтвержденных случаев, то утром 24 ноября Минздрав сообщил, что количество заболевших за последние сутки превысило 14 тысяч.

В то же время в Национальной академии наук считают, что пик смертности в Украине пройден. Ученые уверены, что эпидемия в Украине спала по всем показателям.