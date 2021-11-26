Франция отказывается от карантина в пользу массовой вакцинации

Власти Франции не будут вводить карантинные ограничения или комендантский час, вместо этого в стране ускорят кампанию вакцинации, чтобы замедлить рост случаев COVID-19 на фоне четвертой волны в Европе.

Об этом сообщает EURACTIV France со ссылкой на слова министра здравоохранения Оливьи Веран. Она отметила, что в то время как некоторые европейские страны, такие как Австрия, принимают ограничительные меры, Франция предпочитает "применить свободу и ответственность".

"У нас есть возможность предотвратить драматические последствия новых волн пандемии", — сказала Веран.

Министр пояснила, что во Франции не будет никаких ограничений, комендантского часа или закрытия магазинов.

В то же время Минздрав планирует ускорить вакцинацию против коронавируса и предложит лицам в возрасте от 18 лет и старше сделать ревакцинацию через 5 месяцев после последней инъекции.

Веран добавила, что следует рекомендациям национального органа здравоохранения страны (HAS), который 25 ноября сократил рекомендуемый период ревакцинации с шести месяцев до пяти.

"HAS считает, что беспокойство из-за эпидемии оправдывает ускорение кампании по вакцинации за счет сокращения времени между первичной вакцинацией и бустерной дозой", — отметили в органе здравоохранения.

Тем временем Европейская комиссия выступила за изменение правил въезда в ЕС для граждан других государств. Предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации от Covid-19 с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.

Некоторые страны усиливают карантинные ограничения. Например, в Австрии с 22 ноября начал действовать общегосударственный карантин, поэтому в страну временно нельзя въехать с туристической целью, в том числе и украинцам.

Фото: Depositphotos