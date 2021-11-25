В Евросоюзе регулятор рекомендовал прививать детей от пяти лет вакциной Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить показания для вакцины Pfizer, чтобы начать прививать ею детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба EMA.

Вакцина, разработанная BioNTech и Pfizer, уже одобрена для использования у взрослых и детей в возрасте от 12 лет. Теперь в EMA считают, что младших детей также можно начинать прививать вакциной Pfizer.

"У детей от 5 до 11 лет доза Comirnaty (вакцина Pfizer. — Delo) будет ниже, чем у людей в возрасте от 12 лет (10 мкг по сравнению с 30 мкг). Как и в старшей возрастной группе, это делается в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели", — разъяснили в EMA.

Основное исследование показало, что иммунный ответ на Comirnaty с меньшей дозой (10 мкг) в младшей возрастной группе сопоставим с иммунным ответом на более высокую дозу (30 мкг) в возрасте от 16 до 25 лет. Поэтому для детей в возрасте от 5 до 11 лет уменьшили дозу вакцины.

Из 1305 детей, получивших вакцину, у троих развился Covid-19 по сравнению с 16 из 663 детей, получавших плацебо (имитация лекарственного средства). Ученые объяснили, что это означает, что в этом исследовании вакцина была эффективна на 90,7% в предотвращении симптоматического Covid-19.

EMA направило свои рекомендации в Еврокомиссию, которая примет окончательное решение.

Напоминаем, летом этого года в Украине разрешили вакцинировать от Covid-19 детей от 12 лет. Для этого используют также только вакцину Pfizer. Ребенку не сделают вакцину без документа о необходимости такой прививки.

Минздрав принял такое решение исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Тем временем в Украине увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель растет и среди детей. По состоянию на 25 ноября за последние сутки в стране подтвердили диагноз Covid-19 у 1 451 ребенка.