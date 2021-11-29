Мировой туризм потеряет $2 триллиона в этом году из-за пандемии

Пандемия коронавируса может обойтись мировому туристическому сектору в 2 триллиона долларов потерянных доходов в 2021 году.

Об этом пишет издание "Украинская правда".

"Данные за третий квартал 2021 года обнадеживающие. Однако количество туристов все еще на 76% ниже уровня пандемии, а результаты в разных регионах мира остаются неравномерными", — заявил генеральный секретарь Всемирной туристической организации (орган ООН по туризму) Зураб Пололикашвили.

Прямой валовой внутренний продукт туризма может потерять еще 2 триллиона долларов США, как и в 2020 году, тогда как экспорт от туризма, по оценкам, останется на уровне 700-800 миллионов долларов США, что значительно ниже 1,7 триллиона долларов США, зафиксированных в 2019 году.

Согласно новому отчету UNWTO World Tourism, количество международных туристов в июле-сентябре выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако они остались на 64% ниже уровня 2019 года.

"Несмотря на недавние улучшения, неравномерный уровень вакцинации в мире и новые штаммы Covid-19, такие как "Дельта" и "Омикрон", могут повлиять на и без того медленное и нестабильное восстановление", — говорится в заявлении организации.

По данным UNWTO, 46 направлений, а это 21% от общего количества, полностью закрыты для туристов.

В то время как Европа (-53%) и Америка (-60%) отмечали относительное улучшение в течение третьего квартала 2021 года, количество путешествий в Азию и к Тихому океану сократилось на 95% по сравнению с 2019 годом, поскольку многие направления оставались закрытыми для путешествий.

Африка и Ближний Восток зафиксировали падение соответственно на 74% и 81% в третьем квартале 2021 года по сравнению с 2019 годом.

Безопасное восстановление международного туризма в дальнейшем будет в значительной степени зависеть от взаимодействия между странами по ограничениям на путешествия.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

Отметим, некоторые государства уже вводят ограничения для путешественников из нескольких африканских стран.

Так, Британия и Израиль уже приняли меры, чтобы не допустить попадания штамма в их страны. Ограничено авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Израиль также запретил летать в Мозамбик.

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