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Общество
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ВОЗ присвоила название новому штамму коронавируса из ЮАР

ВОЗ присвоила название новому штамму коронавируса из ЮАР
Новый штам получил название "Омикрон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита – "Омикроном".

Об этом сообщила пресс-служба организации.

"ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как "вариант, вызывающий беспокойство", он назван "Омикрон", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность". В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.

Согласно данным организации, впервые штамм B.1.1.529 выявили в ЮАР 24 ноября 2021 года.

Отметим, что во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ранее ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Этот штамм также выявили в Бельгии.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача – определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от Covid-19.

Отметим, некоторые государства уже вводят ограничения для путешественников из нескольких африканских стран.

Так, Британия и Израиль уже приняли меры, чтобы не допустить попадания штамма в их страны. Ограничено авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Израиль также запретил летать в Мозамбик.