Новый штамм Covid-19 из ЮАР стремительно распространяется: ВОЗ собирает экстренное совещание

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций. Ученые предупреждают, что он может вызвать новые волны заболевания. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберется на совещание, чтобы оценить угрозу нового штамма.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечается, в ЮАР зафиксировали уже 53 случая нового штамма коронавируса B.1.1.529. Накануне ученые сообщали только о шести случаях. Ученые полагают, что на самом деле случаев заражения может быть гораздо больше.

Ранее в ЮАР ежедневно подтверждали около 200 случаев Covid-19. Однако за последнюю неделю произошел скачок заболеваемости. Ежедневное число случаев заражения превысило 1200. В четверг заболели уже 2465 человек.

Ученые считают, что вспышка может быть связана со штаммом коронавируса B.1.1.529.

Большинство пациентов с новым штаммом — жители Гаутенге (в провинцию входит Йоханнесбург). Но ученые подозревают, что штамм успел распространиться и в восьми других провинциях ЮАР.

Как пишет Financial Times, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание, на котором обсудят штамм коронавируса, найденный в ЮАР и Ботсване. Вопреки прогнозам ученых, он быстро распространяется. Обеспокоенность вызывает и вероятное "уклонение" вируса от вакцин.

Несмотря на то, что ВОЗ еще не дала штамму свою оценку, некоторые государства уже вводят ограничения для путешественников из нескольких африканских стран.

Так, Британия и Израиль уже приняли меры, чтобы не допустить попадания штамма в их страны. Ограничено авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Израиль также запретил летать в Мозамбик.

Отметим, Pfizer достиг соглашения с поддерживаемой ООН организацией, чтобы экспериментальные таблетки от Covid-19 – Paxlovid – стали доступными в бедных странах.