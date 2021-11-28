В Великобритании ужесточили правила въезда из-за нового штамма коронавируса

27 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма Covid-19 "Омикрон".

Как сообщает CNN, премьер не планирует ограничивать путешествия, но при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, нужно будет сдать тест на коронавирус, а до получения отрицательного результата теста они должны самоизолироваться.

По информации издания, также в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок. Джонсон подчеркнул, что это временные меры.

Британский премьер также заявил, что власти пересмотрят позицию по бустерным дозам вакцины, чтобы предоставить дополнительную защиту от вируса большему числу британцев.

По словам Джонсона, существующие вакцины дают от штамма "Омикрон" определенную защиту.

"Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут как минимум какой-то уровень защиты", – отметил британский премьер.

Ранее сообщалось, что Великобритания временно запретила полеты из ЮАР и пяти соседних стран из-за появления нового штамма коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

Вирус был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Этот штамм также выявили в Бельгии.