Новый штамм коронавируса: Pfizer, AstraZeneca и Moderna создают вакцины

Фармацевтические гиганты одновременно заявили о работе над разработкой вакцины, которая предотвратит осложнения от нового опасного штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом пишет CNBC.

Компании заявили, что могут адаптировать свою мРНК-вакцину в течение шести недель и начать поставки партий в течение 100 дней, если будет выявлен вариант «ускользания», то есть который может потребовать корректировки вакцины.

Pfizer&BioNTech готовы адаптировать уже имеющуюся вакцину от коронавируса нового штамма. В компании ожидают большое количество данных лабораторных тестирований не позднее, чем через две недели, чтобы подтвердить, что штамм требует корректировок технологии производства вакцины.

О тестировании вакцины против нового штамма «Омикрон» сообщили также в Johnson&Johnson, а AstraZeneca уже проводит исследования в местах первых вспышек «Омикрона», а именно в Ботсване и Эсватини.

«Мы внимательно следим за недавно появившимися штаммами вируса Covid-19 с вариациями шипового белка SARS-CoV-2 и уже тестируем эффективность нашей вакцины против нового и быстро распространяющегося варианта, впервые обнаруженного в южной части Африки», — сказали в Johnson&Johnson.

Moderna 26 ноября заявила, что комбинация мутаций в новом штамме «имеет значительный потенциальный риск для ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета».

В компании пояснили, что единственным путем как-то себя обезопасить от рисков «Омикрона» в настоящее время является третья бустерная доза инъекции. В исследовании Moderna будут участвовать добровольцы, получившие третью дозу вакцины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

Вирус был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Этот штамм также выявили в Бельгии.

Отметим, некоторые государства уже вводят ограничения для путешественников из нескольких африканских стран.

Так, Британия и Израиль уже приняли меры, чтобы не допустить попадания штамма в их страны. Ограничено авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Израиль также запретил летать в Мозамбик.