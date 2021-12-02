Штамм Omicron распространяется по миру: его обнаружили уже в 23 странах

Растет число стран, которые передают во Всемирную организацию здравоохранения данные об обнаружении штамма коронавируса Omicron, об этом ВОЗ сообщает в своем в Twitter.

Больше всего случаев зафиксировано в Южной Африке – 77, а также в Великобритании – 22.

"По меньшей мере 23 страны сообщили о случаях заболевания штаммом коронавируса Omicron, и мы ожидаем, что это количество будет расти", — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал CNN, новый штамм зафиксирован также в Австралии – 7 случаев, в Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Саудовской Аравии – по 1, в Ботсване – 19, Бразилии – 2, Канаде – 6, Дании – 4, Германии – 9, Гонконге – 4, Израиле – 4, Италии – 9, Японии – 2, Нидерландах – 16, Нигерии – 3, Норвегии – 2, Португалии – 13, Испании – 2, Швеции – 3.

В Украине этот штамм коронавируса пока не обнаружили.

Штамм Omicron склонен к мутациям, которые могут сделать его еще более заразным, чем другие. Из-за этого, по выводу ВОЗ, возрастает вероятность того, что штамм быстро распространится по миру. Глобальный риск, связанный с этим штаммом Covid-19, ВОЗ оценен как "крайне высокий".

Фармацевтические гиганты оперативно отреагировали на информацию о новом штамме — сразу три компании заявили о работе над вакцинами, которые предотвратят осложнения.

Разработчики считают, что смогут адаптировать свою мРНК-вакцину в течение шести недель и начать поставки партий в течение 100 дней, если будет выявлен вариант «ускользания», то есть который может потребовать корректировки препарата.

Причем обещание компании Moderna создать вакцину против нового штамма Covid-19 Omicron сразу вызвало рост ее акций — они подорожали на 12%. В результате ее рыночная капитализация составила 150 миллиардов долларов.

По мнению ученых из этой компании, единственный путь как-то себя обезопасить от рисков "Омикрона" — это третья бустерная доза инъекции.

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