Стоило пообещать вакцину от Covid-19 Omicron: акции Modernа стали дороже на 12%

В понедельник, 30 ноября, акции Moderna резко подорожали на 12%, сообщает Axios.

Такой рост вызвали обещания компании создать вакцину против нового штамма Covid-19 Omicron. В результате ее рыночная капитализация составила 150 миллиардов долларов.

Но эксперты выражают осторожность в оценках нового штамм и заявляют, что пройдут недели, прежде чем удастся узнать, насколько он заразен, и какова будет эффективность уже применямых препаратов.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел отметил, что сейчас фармацевтическая компания работает над многовариантной бустерной вакциной и препаратом, который будет применяться специально против Omicron.

Рост акций

В компании также заявили, что комбинация мутаций в новом штамме «имеет значительный потенциальный риск для ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета». Ученые пришли к выводу, что единственный путь как-то себя обезопасить от рисков "Омикрона" - это третья бустерная доза инъекции

Всемирная организация здравоохранения оценила опасность штамма коронавируса "Омикрон" как "крайне высокую" и ожидает его быстрого распространения по миру. С этим связано и то, что производители вакцин активизировали работу над препаратами против нового штамма.

Решением такой задачи нанялись в Pfizer&BioNTech, где заявили, что готовы адаптировать уже имеющуюся вакцину от коронавируса нового штамма. В компании ожидают большое количество данных лабораторных тестирований, чтобы подтвердить, что штамм требует корректировок технологии производства препарата.

Тестированием вакцины против нового штамма занимаются также в Johnson&Johnson, а AstraZeneca проводит исследования в местах первых вспышек Omicron — в Ботсване и Эсватини.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, он получил название в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита – Omicron. Штамм отличается большим количеством мутаций. По словам вирусологов, это представляет серьезную проблему. Обнаружить штамм можно при помощи обычного ПЦР-теста.

Появление Omicron уже привело к ужесточению правил въезда в некоторые страны.. Так при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, нужно будет сдать тест на коронавирус, а до получения отрицательного результата теста они должны самоизолироваться.