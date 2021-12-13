В Великобритании зафиксировали первую смерть от "Омикрона" — СМИ

На территории Великобритании зафиксировали первый в мире летальный случай от нового штамма коронавирусной инфекции Covid-19 под названием "Омикрон".

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.

"К сожалению, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что, по крайней мере, один пациент умер от "Омикрона", – заявил Джонсон.

Политик напомнил, что "Омикрон" – это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется.

В издании отмечают, что до этого времени во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что до сих пор не было зафиксировано смерти у пациентов с "Омикроном".

Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявляют, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 после получения пациентами третьей дозы.

В компаниях заявили, что такой вывод был получен в результате лабораторных исследований.