Pfizer против "Омикрона": американская вакцина в 40 раз проигрывает новому штамму

Вакцина Pfizer против коронавирусной инфекции Covid-19 в 40 раз менее эффективна против штамма "Омикрон" по сравнению с оригинальным штаммом, но бустерные прививки против нее имеют значительный защитный эффект.

Об этом стало известно в ходе исследования, которое было проведено в ЮАР, сообщает Sky News.

"Как показывают первые лабораторные исследования нового штамма в ЮАР, антитела от вакцины Pfizer могут быть до 40 раз менее эффективными против "Омикрона" по сравнению с оригинальным штаммом", – информируют ученые.

По их мнению, новый штамм значительно лучше избегает защиты вакцин, однако не является неуязвимым.

"Во время исследования было установлено, что антитела вакцинированных и естественно инфицированных COVID-19 людей были значительно более действенными против "Омикрона", что свидетельствует о преимуществах бустерных прививок", – сообщает издание.

Напомним, в ноябре в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции Covid-19. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему название "Омикрон".

Новый штамм быстро быстро распространяется по миру. По состоянию на начало декабря его обнаружили в 23 странах. Больше всего случаев зафиксировано в Южной Африке – 77, а также в Великобритании – 22.

В связи с распространением нового штамма коронавируса “Омикрон” в Украине с 3 декабря установили запрет на въезд иностранцам, прибывшим из ряда стран Африки.