Covid-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у более 9 тысяч человек, 450 украинцев умерли

По состоянию на утро 8 декабря в Украине за последние сутки зафиксирован 9 371 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших 809 детей и 175 медработников. Всего за прошедшие сутки в Украине госпитализировано с коронавирусом 2 998 человек, выздоровело от этой болезни 26 804 пациента, а 450 украинцев скончались.

За все время пандемии в Украине заболел коронавирусной инфекцией 3 519 981 человек, выздоровели от этого заболевания 3 109 423 украинца, было зарегистрировано 89 436 летальных случаев. За этот период проведено 16 160 332 ПЦР-тестирования.

В течение последних суток против Covid-19 вакцинировано 199 765 человек. Первую дозу получили 79 270 украинцев, вторую – 120 495 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. В общей сложности проведено 25 947 664 прививок.

Статистика заболеваемости на коронавирус и вакцинации. Фото: Facebook Минздрава

Пока в Украине вакцинация против коронавируса не является обязательной. Но некоторые страны ЕС думают над тем, чтобы ввести такие правила. Например, в Германии вводят дополнительные ограничения для невакцинированных от коронавируса жителей, а также рассмотрят вопрос об обязательной вакцинации от Covid-19.

При этом с 6 декабря в Украине значительно ужесточили условия карантина. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые правила коснутся в первую очередь невакцинированных украинцев.

Фото: Depositphotos